Il Senato rimanda il ddl Sanità perché manca il parere della commissione Bilancio M5s | Soldi per le armi non per la salute

Leggi su Open.online

La maggioranza non ha dato ulteriori spiegazioni sul ritardo, assicurando che sarà risolto a breve. Fatto sta che il ddl, che avrebbe dovuto riordinare e in qualche caso allargare le prestazioni sanitarie del Ssn, e ridurre le liste d’attesa, oggi, 12 marzo, nell’aula delnon è arrivato.il, che pure ha ricevuto il testo giovedì scorso. L’ipotesi dell’opposizione e in particolare del Movimento cinque stelle è che ci siano problemi a trovare le coperture ed è quindi partito, immediato, un comunicato di condanna. «Il disegno di legge sulle prestazioni sanitarie non verrà discusso oggi, nell’Aula delno le verifiche sulle coperture del provvedimento. In un momento in cui l’Unione Europea e il nostro governo ci spingono a spendere in armamenti, in cui le sorelle inMeloni e von der Leyen vogliono aggiungere 30 miliardi di debito pubblico sulle spalle dei cittadini italiani per la corsa alla guerra, non si trova nemmeno un euro per la disastratadel nostro Paese, se non le mancette utili a ingrassare le casse del sistema privato», si legge nel comunicato congiunto dei parlamentari del Movimento 5 stelle delle commissioni Affari sociali di Camera e