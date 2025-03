Panorama.it - Il segreto del "Vedovo allegro" svelato al Manzoni

Carlo Buccirosso non si sbottona: il suo nuovo lavoro “Il”, da lui scritto, diretto e interpretato, porta con sé un tema, un argomento nascosto, che verràsolamente a teatro; e gli spettatori svestiranno l’arcano con piccoli tasselli che via via verranno forniti dalla storia e dai personaggi.In scena al Teatrodall’11 al 23 marzo, il protagonista della commedia è Cosimo Cannavacciuolo: di lui sappiamo solo esseree inquilino del terzo piano di un antico palazzo nel centro di Napoli, che condivide con la propria ipocondria, le proprie ansie e le intramontabili paure.Dopo la perdita dell’amata moglie a causa del Covid e il fallimento della sua attività di antiquariato, rischia addirittura la confisca dell’appartamento.A enfatizzare questo suo stato di malessere ci pensano i vicini di casa, i coniugi Tomacelli, custodi di un drammaticoe, che da mesi, contribuiscono a rendere ancora più complicata la quotidianità dell’affranto Cosimo.