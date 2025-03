Liberoquotidiano.it - "Il seggio passa da M5s a Forza Italia". Giuseppe Conte impazzisce, volano parole grosse alla Camera

Con 183 voti favorevoli, 127 contrari e 1 astenuto, l'aula dellaha approvato relazione della Giunta delle elezioni sull'elezionestata della deputata M5S Anna Laura Orrico per il Collegio uninominale n. 2 della XXIII Circoscrizione Calabria. Per effetto del voto, ilso è andato ad Andrea Gentile di, che è stato proclamato deputato. Conseguentemente, Orrico viene eletta nel collegio plurinominale della Calabria mentre a essere annullata è l'elezione della pentastellata Elisa Scutellà, che deve quindi abbandonare ilin Parlamento. Eha subito inscenato l'ennesima protesta usando toni fuori dal mondo: "Il voto popolare è stravolto, una ferita per la nostra democrazia. Succederà che voi oggi incassate un risultato, avrete contribuito ancora una volta a creare sfiducia nei cittadini Calabresi che ci guardano.