Calciomercato.it - Il ritorno di Agnelli divide i tifosi: “Ha fallito, Juve di nuovo in rosso”

Leggi su Calciomercato.it

Un possibiledell’ex presidente ha scatenato la reazione del popolo bianconero Andreadiallantus? La notizia si un possibile e presuntodell’ex presidente ha scatenato ovviamente idella ‘Vecchia Signora’.Andrea(LaPresse) – Calciomercato.itLa ‘Vecchia Signora’ continua a deludere sul piano dei risultati e neanche il progetto con Thiago Motta in panchina, con Giuntoli a capo dell’area tecnica, ha sistemato la situazione. Larimane lontana dalla corsa per lo scudetto e in Champions League si è dovuta arrendere ai playoff per mano di un non irresistibile PSV Eindhoven. Senza considerare, inoltre, la clamorosa eliminazione in Coppa Italia per mano dell’Empoli.e ilallantus: si scatena il dibattito sui socialDomenica, la fragorosa sconfitta in casa contro l’Atalanta, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, con il popolo bianconero su tutte le furie e che chiede la testa dell’allenatore.