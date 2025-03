Quotidiano.net - Il riarmo europeo: "Deterrente anti-Putin". E Ursula cita De Gasperi

von der Leyen procede come un panzer sul suo piano. Di fronte alla Plenaria dell’Europarlamento non concede nulla a sfumature diplomatiche. Si appiglia a unazione dello statista democristiano Alcide Desulla "difesa comune come deterrenza contro attacchi esterni", per esaltare la strategia della nuova Europa. "È finito il tempo delle illusioni", ed è arrivato "il momento della pace attraverso la forza". Nell’aula di Strasburgo, ribatte su un concetto noto: con l’America di Donald Trump e un vicino "ostile di cui non ci si può fidare", come Vladimirnon c’è alternativa. "È l’ora del coraggio, è l’ora del". Del resto il piglio della presidente della Commissione Ue era già evidente dal rifiuto di rivedere il nome del piano, ReArm Europe, come chiedeva il governo italiano e buona parte dei S&D.