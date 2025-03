Sport.quotidiano.net - Il Ravenna per la storia: "Serve la gara perfetta"

Con l’appoggio di oltre 600 tifosi giallorossi, ildà l’assalto alla Coppa Italia, primo obiettivo della stagione. L’appuntamento è per oggi pomeriggio, alle 15.30, sul sintetico dello stadio ‘Bonolis’ di Teramo. L’avversario è il Guidonia Montecelio che, fino allo scorso anno militava in C come Monterosi Tuscia, giocando peraltro le gare interne in esilio, proprio a Teramo. Come per tutti gli altri match di Coppa, in caso di parità al 90’, si procederà coi rigori. Il match, diretto Kovacevic di Arco Riva (lo stesso di-Progresso 1-0 e di Lentigione-Forlì 0-1), verrà trasmesso in diretta web sul sito vivoazzurrotv.it, previa registrazione gratuita. Oltre alla gloria, alla coccarda tricolore da appuntare sulla maglia e ad un premio in denaro (10mila euro), la Coppa assegna anche un importante ‘plus’ per la compilazione della graduatoria delle vincitrici dei playoff.