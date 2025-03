Sport.quotidiano.net - Il Ravenna calcio vince la Coppa Italia di Serie D

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 12 marzo 2025 – Ilcentra il sogno e conquista la sua primadiD. La vittoria arriva ai calci di rigore, con 5 penalty su cinque realizzati, mentre il Guidonia ne sbaglia uno. Meritato il trionfo dei giocatori di Marchionni, passati in vantaggio al 7' con Manuzzi. I tiburtini, squadra di spessore, reagiscono e pareggiano la gara al 40' con l'esperto Spinosa. E nella ripresa i laziali si portano in vantaggio. Ma ilnon ci sta e mostra gli artigli. Prima pareggia con un colpo di testa di Zagrè sud'angolo e nel finale cinge d'assedio i tiburtini, che però alzano un muro e resistono. Finisce 2-2 ai tempi regolamentari. Decisiva la lotteria dei rigori. Per ilsegnano Di Renzo, Biagi e Rossetti. Sul 3-3 il Guidonia colpisce il palo con Musso.