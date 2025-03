Ilrestodelcarlino.it - Il rapporto difficile tra giovani e web

Nuovo appuntamento alla biblioteca ‘Marzia degli Ordelaffi’ del liceo Morgagni. L’incontro è previsto alle 15, quando Sergio Mordenti accompagnerà il pubblico nella comprensione deltra adolescenti e intelligenza artificiale e con il web: gli adolescenti, per loro natura, tendono ad essere narcisisti, focalizzati su se stessi e bisognosi di approvazione e le nuove tecnologie possono amplificare questa tendenza. Sergio Mordenti è psicologo e psicoterapeuta, ha ricoperto l’incarico di Dirigente Medico Psicologo e Psicoterapeuta per l’U.O. Salute Donna Infanzia Adolescenza ed è stato a lungo consulente per il Tribunale dei Minori di Bologna, ha svolto anche attività di docenza e di supervisione clinica collaborando con numerose cooperative. La partecipazione all’incontro è libera ed aperta a tutti.