Il prossimo allenatore di Sinner? Bertolucci e Panatta giocano a indovinare il nome

Come noto, quella in corso è l’ultima stagione in cui Darren Cahill seguirà Jannikin qualità di coach assieme a Simone Vagnozzi. Reduce da una lunga carriera in giro per il mondo, l’australiano si congederà dal tennis professionistico al termine del 2025, per godersi un po’ di meritato riposo. La domanda che quindi tanti appassionati italiani si fanno é: chi ci sarà al fianco di Vagnozzi nell’angolo dell’altoatesino a partire dalanno? Su tale argomento si sono soffermati Paoloe Adrianal podcast “La Telefonata”.Leggi anche:: «I rivali didevono tornare a scuola, tutti, non capisco perché non corrano ai ripari»«Al 90% ha scelto chi sarà ilcoach che affiancherà Simone Vagnozzi, al posto di Darren Cahill», ha affermatoriferendosi a, scatenando la curiosità del suo ex compagno di Davis.