Ilnapolista.it - Il procuratore del processo Maradona: «Un assassinio». L’avvocato delle figlie: «Il desiderio era togliergli la vita»

Continua ilper la tragica morte di Diego Armando. E durante una pausa Fernando Burlando, avvocato, ha fattovalutazioni all’esterno dal tribunale di San Isidro. A riportarle sono i colleghi di A24.com.«La famiglia ha subito un inganno, rispetto a quello che è stato definito una sorta di ricovero domiciliare. Penso che questo faccia parte di un piano. Quando si osservano le azioni, ci si rende conto che ci sono troppe persone coinvolte in questa cospirazione perché qualcuno possa perdere la», ha affermato il legale.Burlando ha aggiunto che ci sono ancora «molte persone in attesa di essere chiamate», e poi ci ha tenuto a sottolineare: «Credo che nel corso del dibattito emergeranno elementi che forniranno numerose risposte. Mi riferisco a tutti coloro che hanno avuto qualche tipo di beneficio economico dopo la morte di Diego, nonostante non fossero eredi.