Il processo per la morte di Maradona e…Parla Diego Armando Jr

A Radio Marte ne ha parlato Diego Armando Maradona Jr. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione 'Marte Sport Live'. "Da ieri si è aperto un capitolo lungo, complicato e difficile per la nostra famiglia. Ed è un momento che affronteremo con la determinazione che ci ha insegnato nostro padre, consapevoli di avergli promesso che avrebbe avuto giustizia. Faremo di tutto affinché mio padre possa riposare in pace. Tutte le persone che hanno contribuito a questa vergogna contiamo che possano pagare per ciò che hanno fatto". E' l'unica cosa che in questo momento mi sento di dire, per il resto abbiamo grande fiducia nella giustizia argentina. Chi ha visto quella foto ieri sa ora in che condizioni era mio padre.