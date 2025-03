Lanazione.it - Il Presidente Giani alla presentazione degli atleti della Polisportiva Albergo Oliveto

Arezzo, 12 marzo 2025 – IlRegione Toscana, Eugenio, ha preso parte il 9 marzo scorsodelle squadre ciclistiche. Ad accoglierlo il Sindaco di Civitella in Val di Chiana, Andrea Tavarnesi, insiemeGiunta comunale, e al Sindaco di Lucignano, Roberta Casini. “Oggi adper la. Un grande momento di sport, passione e crescita per i nostri giovani ciclisti. Complimenti agli, agli allenatori e a tutta la comunità per l’impegno e la dedizione. Una Società di ciclismo dove è cresciuto Bennati che è stato commissario tecniconazionale, una grande persona, ma dove molti bambini oggi si avvicinano a quello che è uno sport popolare che educa peròsofferenza per raggiungere l’obiettivo,lealtà verso l’avversario, a coloro che fanno dello sport un motore per crescere e avere sempre quei valori che ti accompagnano per la vita”, ha dichiarato il