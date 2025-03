Il poliziotto arrestato dai colleghi a Lecco in ufficio nascondeva 40 mila euro in contanti | Mazzette in cambio dei permessi di soggiorno

Leggi su Open.online

Undell’Immigrazione della Questura diè statodai suoidella squadra mobile con l’accusa di corruzione. Secondo le indagini, avrebbe richiesto denaro a cittadini stranieri per agevolare le pratiche die cittadinanza, minacciando ritardi se i malcapitati non avessero pagato. Durante le perquisizioni nell’abitazione dell’agente sono stati sequestrati oltre 40in, mentre altri 2.500 sono stati trovati nella sua auto. L’inchiesta che vede ilaccusato di corruzione per atti contrari ai doveri d’coinvolge anche un’agenzia privata di assistenza agli stranieri.Migliaia diper non rallentare le pratiche deiSecondo gli inquirenti, proprio tramite l’agenzia gli stranieri venivano indirizzati verso ilche avrebbe richiesto somme di denaro per agevolare indebitamente la regolarizzazione della loro posizione in Italia, in quello che gli agenti descrivono come «un sistema ben strutturato».