Milanotoday.it - Il Politecnico è tra le migliori università al mondo, secondo una classifica

Ildi Milano si afferma nuovamente tra le eccellenze accademiche globali nella nuova edizione del Qs world university rankings by subject 2025, conquistando il 6° posto mondiale in design, il 7° in architettura e il 21° in ingegneria. Il fatto è stato reso noto dallo stesso ateneo.