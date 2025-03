Lanazione.it - Il percorso per i consigli di quartiere. Assemblee in vista delle votazioni

Elezioni deidia Vezzano, sono già iniziate da ieri, in modalità itinerante, le riunioni sul territorio per arrivare alle candidature e allefissate per il 5 aprile. "Come impegno preso nel nostro programma indiciamo queste elezioni – spiega il sindaco di Vezzano Massimo Bertoni – per portare la voce dei cittadini sulle varie tematiche. Ci auguriamol’importanza una costruttiva e laboriosa partecipazione". E’ l’appello del primo cittadino alla popolazione, che ribadisce l’importanza dello strumento che funge da interlocutore con l’amministrazione comunale. Alcunidinon erano stati istituiti in passato per mancanza di candidature, altri si erano sciolti per varie problematiche, eppure sono fondamentali per la vita quotidiana del territorio.