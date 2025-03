Ilfattoquotidiano.it - Il Pd si sgretola sul riarmo dell’Ue, ma Schlein ribadisce: ‘Rimaniamo contrari al piano von der Leyen’. Quartapelle: ‘Astenersi è sbagliato’

Il voto al Parlamento europeo ha confermato quella che sta diventando una costante quando si affronta il tema dele del sostegno all’Ucraina: il Pd è diviso al suo interno. Ma questa volta la spaccatura fa ancora più male e la ferita più dura da rimarginare. Perché Elly, subito dopo la presentazione deldidi Ursula von der Leyen, era stata chiara: “Così non ci stiamo”, aveva detto invocando un progetto con un coordinamento a livello europeo e non legato ai singoli Stati. Il voto di mercoledì, però, le ha dimostrato che metà del partito preferisce seguire la linea bellicista di Palazzo Berlaymont e non quella della sua segretaria.Cosìè intervenuta pochi minuti dopo il risultato del voto per ribadire che, nonostante le evidenti divisioni, “la linea del Pd rimane la stessa”: “All’Europa serve la difesa comune, non la corsa aldei singoli Stati.