Iltempo.it - Il partito islamista si presenta col simbolo di Soumahoro

Una tornata elettorale fondamentale per il futuro di Monfalcone. Per la cittàdi un'evidenza che i nipotini di Carlo Marx vogliono negare persino di fronte all'evidente. Ovvero che l'immigrazione islamica, se gestita con troppa leggerezza, rischia di devastare le nostre tradizioni e sottomettere gli italiani. Le elezioni per il rinnovo della giunta comunale nella città friulana tornano ad animare il dibattito politico nazionale. “A poche ore dall'ufficializzazione delle liste per la corsa al municipio, scopriamo che ilmusulmano guidato dal capo della moschea irregolare, Bou Konate, correrà con ildi Italia Plurale, il movimento politico fondato da Aboubakar. Quest'ultimo è noto non solo per le vicende giudiziarie della sua famiglia, ma anche per aver proposto il Ramadan come festa nazionale – ha sottolineato l'eurodeputato della Lega, già primo cittadino di Monfalcone, Anna Maria Cisint - Adesso si spiegano le numerose visite a Monfalcone dell'ex paladino della sinistra ideologica, sostenuto da Fratoianni e Bonelli.