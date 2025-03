Ilfattoquotidiano.it - Il Parlamento Ue approva a larga maggioranza il piano di riarmo dell’Europa. Avanti anche col sostegno all’Ucraina

Ileuropeo ha detto sì, e a, aldipresentato da Ursula von der Leyen nel corso dell’ultimo vertice straordinario del 6 marzo. Pochi cambiamenti rispetto alla bozza elaborata dalla Commissione e pochi tentennamenti da parte delle principali famiglia europee che, con 669 votanti presenti in Aula, hanno dato il via libera con 419 pareri favorevoli, 204 contrari e 46 astenuti. Via liberaal testo sul rinnovatoche Fratelli d’Italia, col capogruppo di Ecr Nicola Procaccini, ha cercato all’improvviso di non votare, rimandando la valutazione: “A nome del gruppo Ecr propongo di rinviare la risoluzione sull’Ucraina che non tiene conto degli sviluppi che abbiamo visto ieri sera – ha dichiaqrato in aula prima dell’esame del testo – Il cessate il fuoco è quello che vuole l’Ucraina.