Ilfoglio.it - Il Parlamento europeo vota il ReArm di von der Leyen

Leggi su Ilfoglio.it

Oggi ildovràre ilEurope, il piano di riarmo dell'Unione europea proposto dalla presidente della Commissione Ursula von derche ieri ha citato Alcide De Gasperi nel suo discorso: "Dobbiamo costruire una difesa comune. Non per minacciare o conquistare, ma per scoraggiare ogni attacco dall’esterno, mosso dall’odio contro un’Europa unita". La maggioranza che sostiene Ursula von derdovrebbere unita a favore del piano, anche se la presidente della Commissione ieri è stata avvisata, di non scavalcare il. Nel gruppo dei socialisti si è alzata qualche resistenza. Soprattutto tra gli eurodeputati italiani. Il Partito democratico infatti rischia di spaccarsi. Da una parte i sostenitori di Elly Schlein, che ha manifestato la sua contrarietà al progetto “Ue” dicendo no al riarmo dei singoli paesi ma sì a una difesa europea comune.