Il parlamento europeo ha approvato il piano di riarmo dell’Ue

Mercoledì ilhacon 419 voti a favore, 204 contrari e 46 astenuti il Libro Bianco sul futuro della difesa europea. Il testo invita l’Ue ad agire con «urgenza» per garantire la sicurezza comune e accoglie con favore ilReArm Europe, proposto dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Il, che mira a rafforzare la capacità industriale e la cooperazione militare tra i Paesi membri, sarà discusso nuovamente nella riunione del Consiglioprevista per il 20 e 21 marzo, dove dovrebbe esseredefinitivamente. Ora si attendono i voti nominali per conoscere nel dettaglio le posizioni dei singoli eurodeputati. Sulpolitico, il voto ha evidenziato divisioni tra i partiti italiani, con le principali coalizioni di maggioranza e opposizione spaccate alla vigilia della votazione.