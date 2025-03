Il Parco di Veio apre le sue porte | domenica 23 marzo un viaggio nella storia etrusca

Leggi su Funweek.it

Un’occasione imperdibile per gli amanti dellae dell’archeologia:23, ilArcheologico diaprirà le sueal pubblico, offrendo un’esperienza unica tra i resti dell’antica città.Apertura straordinariaDalle 10:00 alle 16:00, l’ingresso alsarà gratuito e senza necessità di prenotazione, permettendo a tutti di immergersisuggestiva atmosfera di questo sito archeologico di inestimabile valore.Il santuario di PortonaccioTra le meraviglie da non perdere, spicca il santuario di Portonaccio, dedicato alla dea Minerva. Proprio qui fu rinvenuta la celebre statua in terracotta di Apollo, un capolavoro dell’arteoggi conservato nel Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia.La cittàdiI resti dell’anticasi trovano nei pressi del borgo di Isola Farnese, su un altopiano triangolare delimitato dai fiumi Fosso della Mola e Cremera.