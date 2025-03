Uominiedonnenews.it - Il Paradiso Delle Signore, Anticipazioni Puntate dal 17 al 21 Marzo 2025: Bacio Tra Marcello E Rosa!

Leggi su Uominiedonnenews.it

Ildal 17 al 21hanno un duro scontro ma finiscono per baciarsi e sono sempre più indecisi sui loro sentimenti. Botteri deve affrontare un duro colpo!Ilprosegue e, nel corsodal 17 al 21, al centro dell’attenzione ci sarà di nuovo. Stavolta però un avvicinamento ci sarà cone i due arriveranno al punto di baciarsi. Invece, Botteri dovrà fare i conti con un tradimento che non si aspettava. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.Il: dove eravamo rimasti?Umberto cerca di avvicinarsi sempre di più alla verità su Adelaide, anche grazie ai suggerimenti di Enrico, ma le cose diventano più complicate del previsto.