"Il Papa fra dieci giorni in Vaticano". Costretto a delegare ai cardinali

Roma, 12 marzo 2025 – Il peggio sembra finalmente alle spalle, ma il meglio è tutto da scrivere. A quasi un mese dall’inizio del ricovero al Gemelli, il futuro diFrancesco, 88 anni, resta lastricato d’incognite sia dal punto di vista della sua piena ripresa psicofisica, sia con riferimento al modo in cui potrà continuare ad esercitare il ministero petrino. Domani Bergoglio entrerà nel suo dodicesimo anno di pontificato che, come anticipa l’arcivescovo Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la Vita, "sarà più profetico e meno dinamico del passato". Come sta Bergoglio? L’umore è buono e, per una persona che non ha mai nascosto le sue fragilità psicologiche, è un’ottima base di (ri)partenza. La prognosi è stata sciolta, segno che la terapia antibiotica è riuscita a tenere sotto controllo la polmonite bilaterale polimicrobica.