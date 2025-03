Ilfoglio.it - Il pacifismo si difende con la forza. Tutti in piazza con Ursula von der Leyen

Leggi su Ilfoglio.it

Al direttore - “Pace e libertà non possono che stare assieme, perché l’una senza l’altra non può esistere. Non c’è libertà sotto le bombe, e la pace, senza la libertà, è solo una truffa .” (Michele Serra, Repubblica di ieri). Non la pensava così Kant. Per il filosofo tedesco, che pure scrisse uno dei più celebrati saggi sulla pace, il valore supremo che una ben ordinata convivenza di individui dovrebbe realizzare non è la pace, ma la libertà. La pace è infatti soltanto la condizione preliminare di una libera convivenza. E’ talmente preliminare che la pace senza la libertà, come riconosce lo stesso Serra, è un inganno: oggi nella Russia di Putin, ieri nella Russia di Stalin, dove si consumò (dopo la Shoah) il più agghiacciante genocidio del Novecento (l’Holodomor ucraino). Inoltre, certo che sotto le bombe non c’è libertà, ma senza le bombe anglo-americane (e la resistenza armata dei partigiani contro il nazifascismo) l’Europa occidentale non avrebbe riconquistato la libertà.