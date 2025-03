Liberoquotidiano.it - Il nuovo Tutor in Autostrada tarato sul meteo e "anti-trucco": come arriveranno le nuove multe

Li hanno istallati da poco e attivati da pochissimo: su 26 tratteli arrivano i3.0. Un po' vecchie e care (in ogni senso) telecamere, un po' algoritmo di nuova generazione: che compara, trasmette i dati e attiva l'iter per la multa in caso di violazione al codice della strada. Occhio a chiamarli autovelox, c'entrano poco anche se il principio di base è lo stesso: un occhio elettronico e la scansione di un'immagine (anzi, di almeno due in questo caso) sempre più dettagliata. Funzionano così: al passaggio di un veicolo (che può essere un'auto, una moto, un camion o un pullman), all'ingresso di un'area interessata, un sensore fa scattare una telecamera che produce una fotografia la quale registra sia la categoria del mezzo che è appena comparso, sia la data e l'ora in cui si è presentato.