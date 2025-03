Iodonna.it - Il nuovo iPad Air in due formati porta l'intelligenza artificiale a portata di penna e diventa il taccuino che vogliamo sempre con noi

Leggi su Iodonna.it

Sottile, leggero e ora disponibile in due, da 11” e 13”, e quattro colori: ilAir è ancora più performante e intelligente. La famiglia deglisi allarga con unnato, pensato per l’di Apple Intelligence (per le lingue già supte, Apple Intelligence è arrivata conOS 18.1, in Italia arriverà ad aprile) e con un chip M3 che regala grafica avanzata e prestazioni a basso consumo energetico. La prima mappatura di un cervello adulto grazie all’X Che si tratti di disegnare, progettare, prendere appunti, guardare film o giocare ai videogame, il chip M3 rende l’esperienza di utilizzo fluida e piacevole.