Il Nibbio, recensione: Claudio Santamaria è Nicola Calipari in un film che racconta l'uomo oltre l'eroe

La nostrade Il: ildiretto da Alessandro Tonda con, Sonia Bergamasco e Anna Ferzetti restituiscecome uomo, per un ritratto genuino che non si lascia contaminare da politica e giochi di potereTutti conoscono la storia di, Alto Dirigente del SISMI rimasto ucciso dal fuoco amico degli Stati Uniti durante la liberazione di Giuliana Sgrena, giornalista de Il Manifesto rapita in Iraq il 4 febbraio 2005. Alessandro Tonda ripercorre i fatti senza alcun indugio eporta su grande schermo un ritratto genuino deldietro. Con un ottimo cast guidato da, Sonia Bergamasco e Anna Ferzetti, il risultato è unpiacevole che scientemente non si lascia contaminare da politica e giochi di potere.Gli ultimi 28 giorniIli ventotto giorni precedenti i tragici eventi del 4 marzo del 2005, quando), Alto Dirigente del SISMI, sacrificò la propria vita per salvare quella della giornalista de Il Manifesto Giuliana Sgrena (Sonia Bergamasco), rapita in Iraq da una cellula terroristica.