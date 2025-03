Terzotemponapoli.com - Il Napoli e la lotta per il titolo: il commento di Orsi

Ha parlato soprattutto delNando, commentatore di Sky Sport, a Radio Marte. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘Marte Sport Live’. “Nellaa tre per lo scudetto penso che ilpossa crederci perché è stato tutto il campionato al vertice e si è ormai abituato. Di contro se perde quella cattiveria, di cui ha parlato spesso Conte in conferenza e che è la qualità predominante della squadra, potrebbe non centrare il”. Le nerazzurre“L’Atalanta può farcela perchè gioca bene e perché ha riacquistato la condizione fisica. Potrebbe non farcela perché dopo le grandi rincorse alla fine ci si ferma un po’ e in casa sta perdendo tanti punti. L’Inter infine può vincere perché è abituata a stare lassù da anni, può perdere invece perché anche se ha una rosa ampia giocare ogni tre giorni per un mese ti toglie energia”.