Il Napoli di Conte e non solo | parla Mirko Taccola

L’ex difensore (anche) delè intervenuto a 1 Station Radio. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘1 Football Club’.Oltre il, parte primaNel doppio confronto col Feyenoord, l’Inter ha strameritato il passaggio ai quarti, giusto? “Sì, sì, anche in maniera abbastanza agevole e con poco dispendio di energie, rispetto per esempio al Paris Saint-Germain, che contro il Liverpool ha dovuto sudare molto di più, arrivando ai rigori. Credo che questo fosse anche il risultato meno preventivabile alla vigilia, perché il Liverpool aveva il vantaggio dell’1-0 ottenuto in trasferta e giocava davanti alla propria gente. Invece, il Paris Saint-Germain ha compiuto un’impresa importante, anche grazie al nostro portierone italiano, Gigio Donnarumma.