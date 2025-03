Ilfattoquotidiano.it - “Il mio Palermo era una squadra formidabile. Ci è mancata solo una cosa per sognare come l’Atalanta”: Marco Amelia si racconta

Uomonelle big e icona di piazzeLivorno e, orafa l’allenatore: dallo scorso dicembre, infatti, siede sulla panchina del Sondrio in Serie C. Intervistato dal Corriere della Sera, l’ex calciatore ha parlato di diversi argomenti: dal suo presente da tecnico, allo storico gol segnato con il Livorno in Coppa Uefa contro il Partizan Belgrado nel 2006, passando per la chiamata di José Mourinho per raggiungerlo al Chelsea.allenatore,ha ammesso di avere una filosofia simile a quella di Massimiliano Allegri, tecnico con cui vinse lo scudetto al Milan nella stagione 2010/2011 e ora invocato dai tifosi della Juventus dopo le delusioni con Thiago Motta: “Con Max abbiamo visioni simili. E di anno in anno è migliorato, nonostante le difficoltà. Quando ha avuto società forti alle spalle,il Milan e la prima Juve, ha vinto tantissimo, mentre quando è ritornato in bianconero c’era una situazione complicatissima e aveva impegni multipli.