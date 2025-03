Iodonna.it - «Il mio lavoro di attrice merita dedizione e sacrificio»

Emozione e un po’ di nostalgia. C’è tutto questo in uno degli ultimi post Instagram di Maria Esposito. La famosa Rosa Ricci di Mare fuori ha condiviso con i follower «un traguardo importante: ho comprato casa a Roma!». L’, dunque, lascia la sua famiglia e la sua città, Napoli. E lo fa per un motivo ben preciso: dedicarsi alla carriera di. Torna “Mare Fuori#Confessioni”, i protagonisti si raccontano X Leggi anche › I ballerini per una notte di “Ballando con le stelle 2023” sono Maria Esposito e il cast del musical “Mare fuori” Maria Esposito lascia Napoli«A 21 anni, lasciare Napoli, la mia famiglia e i miei amici è una delle scelte più difficili che abbia mai fatto.