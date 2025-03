Ilfoglio.it - Il mio diario di guerra e pace. E quelle lettere in Danimarca

Leggi su Ilfoglio.it

Tengo un. 11 marzo. “Lamondiale spaventa 4 italiani su 10” (La Stampa, prima pagina). E 6 no?, soprattutto nella loro combinazione (si riflette poco all’uso tolstojano della congiunzione “e”, “Vaynà i Mir”, invece della disgiuntiva “o”) prendono in ostaggio chi le pronuncia e le tramuta in esorcismi. Mercanti d’armi, tardo-futuristi e fornitori d’intendenza a parte, come si fa a immaginare il prossimo desideroso dio nemico della? C’è unache non perché si vergogni di sé – se ne gloria, al contrario – ma per mettersi la divisa da parata e soffiare fumo negli occhi vuole chiamarsi operazione militare speciale. Se le va liscio, gli altri la chiamano, o invasione, non battono ciglio, e finita lì: la Crimea. Se le va storto, e dopo tre anni è ancora lì a bombardare, e arrestare in patria chi la chiami, si guadagna una simpatia, o almeno una vanitosa rassegnazione, da chi sente di amare la, e specialmente la propria – quella dei propri figli, e nipoti, pensa.