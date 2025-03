Lanazione.it - Il Mercato delle Pulci torna a Monte San Savino

Arezzo, 12 marzo 2025 – IlSandomenica 23 marzo con il patrocinio del Comune e con la collaborazione di Pro LocoSane L’Artefice, trasformando il borgo in un vivace centro di scambio e condivisione. Un evento che, edizione dopo edizione, si conferma come un appuntamento imperdibile per chi ama il riuso, il riciclo e il consumo consapevole. Dalle ore 9:00 alle 19:00, le vie del borgo accoglieranno ben 150 banchi con oggetti di seconda mano, curiosità e occasioni uniche. Una manifestazione che si distingue dalle classiche fiere vintage o di antiquariato, proponendo un’esperienza autentica e coinvolgente, basata sul valore della sostenibilità e dell’integrazione. Per facilitare l’accesso all’evento, saranno attive navette gratuite con partenza dallo Stadio Comunale, dalla zona industriale e da La Gora.