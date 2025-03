Lopinionista.it - Il Made in Italy della moda chiede azioni a sostegno del settore

ROMA – Quale futuro si prospetta per laitaliana dopo quindici anni in cui l’occupazione si è ridotta di un quinto? Ne hanno parlato il presidente di CNA Feder, Marco Landi, e i segretari generali di Filctem Cgil, Marco Falcinelli, di Femca Cisl, Nora Garofalo, e di Uiltec Uil, Daniela Piras, all’iniziativa “Dialogo sul”.Difficile fare previsioni in un momento così complesso dal punto di vista geopolitico ed economico. Di sicuro per provare a immaginare un futuro auspicabile per ilbisogna tenere conto di alcuni elementi negativi. Laè unad alta intensità di lavoro (e quindi con margini contenuti), con una elevata presenza di attività irregolari, e si trova a fronteggiare il progressivo invecchiamentopopolazione italiana che indebolisce il mercato interno.