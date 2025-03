Linkiesta.it - Il lusso contemporaneo è discreto

Leggi su Linkiesta.it

Andando a sfogliare una qualunque versione del Devoto-Oli, si legge che il significato del termine “” sul dizionario è qualcosa in qualche modo distante dall’accezione con la quale questa parola negli ultimi anni è stata usata. Da un certo punto di vista anche abusata, extra contesto e senza una reale presa sul suo uso originale. Il significato del termine tende ad essere più negativo che positivo perché quello delè un concetto che inevitabilmente passa attraverso l’esagerazione, «la vistosa esorbitanza», lo sfarzo, l’ostentazione, la fastosità. Non a caso la sua origine latina è molto chiara, luxus significava appunto sovrabbondanza, eccesso nel modo di vivere. In veste di aggettivo, luxus era tradotto come slogato o storto. Non sempre tali definizioni sono andate a braccetto con idee di eleganza e/o di gusto condivisibili.