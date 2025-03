Il lupo sul Litorale Romano | come conviverci e come comportarsi in sua presenza

Leggi su Ilfaroonline.it

Fiumicino, 12 marzo 2025 – La coesistenza tra il, da qualche anno ricomparso nel nostro territorio, e l’uomo, non abituato a condividere gli spazi con questo meraviglioso animale, è possibile se ci basiamo su una corretta informazione e sul rispetto per la natura. Ladi questo animale è un segnale a favore della biodiversità, in quanto aiuta a mantenere l’equilibrio ecologico. Gli esperti del WWF sostengono che “E’ del tutto naturale che ilsi stabilisca in ambienti periurbani. L’elevata adattabilità della specie e la protezione legale, ne hanno infatti favorito laanche in zone antropizzate, situazione che probabilmente sarà sempre più frequente, e dobbiamo lavorare affinché venga considerato un fenomeno naturale di adattamento della specie. La suanon deve essere un problema ma piuttosto un’opportunità di crescita e conoscenza.