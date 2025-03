Ilfattoquotidiano.it - Il look ‘sfacciato’ di Davide Lacerenza in tribunale: davanti al gip con la felpa ‘logata’ con la propria firma

Martedì pomeriggio 11 marzoal gip Alessandra Di Fazio,e Stefania Nobile si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Nobile – che risponde delle ipotesi più lievi ed è accusata di essere il “socio occulto” e amministratore di fatto della società Ginto Eventi srl con la procura a operare sui conti correnti – è stata la prima a comparire al settimo piano del palazzo di giustizia milanese. Per la sua posizione l’avvocato Liborio Cataliotti, che ha assunto la difesa anche dell’ex compagno e proprietario della Ginto Eventi, ha annunciato appellodel Riesame di Milano garantendo “che tutto ciò che mi verrà concesso dai miei clienti al fine di collaborare all’indagine verrà fatto”. Per l’imprenditore nessuna richiesta di revoca dei domiciliari “molto rigorosi con divieto di interloquire con altre persone” ma “l’esigenza di allontanamento dal domicilio per motivi medici“, ha spiegato il legale.