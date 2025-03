Il Liverpool è rimasto per fortuna contro Paris Saint-Germain ammette il boss Arne Slot

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-12 10:47:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo:ha ammesso che il“èfuori di” dopo aver visto le speranze della Champions League finite da.I Merseysiders hanno avuto ladi emergere con un vantaggio per 1-0 dall’andata di Parigi la scorsa settimana con il portiere Alisson che ha fatto una serie di risparmi impressionanti.La partita di ieri sera è iniziata in modo opposto con ilche si riversava in avanti senza applicare il tocco finale e poi essere stato catturato da un rapido contrattacco terminato da Ousmane Dembele.Ciò ha livellato i punteggi aggregati e la partita è andata ai tempi supplementari e poi penalità con il PSG che ha vinto 4-1 dopo che Gianluigi Donnarumma ha salvato da Darwin Nunez e Curtis Jones.