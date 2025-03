Ilrestodelcarlino.it - Il lavoro in provincia, crisi e futuro. Al Polo Volponi si parla di prospettive

Ilnelladi Pesaro e Urbino, coi suoi limiti ma anche con le sue: è il tema di un incontro che si terrà oggi alle ore 16 aldi via Saffi (ex magistero), curato dall’associazione studentesca RinasciMente e pensato proprio per i giovani studenti che si affacceranno al mondo ‘dei grandi’. "In questo ultimo incontro del ciclo ‘Job Days’ – spiegano gli organizzatori - esploreremo, come sempre in maniera laboratoriale e interattiva, il tema delnelladi Pesaro e Urbino e le suefuture, assieme a due ospiti del settore, Roberto Marchetti e Enrica Ferrera. L’evento vuole preparare gli studenti al difficile passaggio tra mondo accademico e mondo lavorativo, dotarli degli strumenti per meglio affrontare questa transizione". Roberto Marchetti, ingegnere e direttore aziendale, si occupa di consulenza direzionale nelle PMI presenti sul nostro territorio, e racconterà il suo stretto contatto con tante realtà produttive locali.