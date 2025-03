Il latino l’Occidente invece dei dinosauri la Bibbia come fonte | il ministro Valditara spiega i nuovi programmi per le scuole

Leggi su Open.online

Si parte da settembre 2026. Idellesuperiori entreranno in vigore dall’anno successivo. Ildell’Istruzione e del Merito Giuseppeoggi al Corriere della Sera cosa succederà negli istituti con le nuove indicazioni nazionali. Torna ilalle medie: «Back to the future. Ora ildiventa curriculare, ma opzionale». Ovvero: «un’ora alla settimana in più, che ledeciderannoinserire nell’orario. Farà parte del curriculum e quindi metteremo a disposizione le risorse umane necessarie. Sarà certamente valutato».Il ritorno delA Gianna Fragonarache iltorna «per quattro motivi: è una palestra di logica e abitua al ragionamento;diceva Gramsci, abitua a studiare; aiuta a capire la grammatica e la sintassi italiana e a esprimersi meglio; è la testimonianza di una civiltà che ha condizionato la civiltà occidentale, la nostra».