Il Grifo alza la testa, la ruota inizia a girare. Testa, gambe e un autogol: stesa la Torres

Grinta, sacrificio,e quel pizzico di fortuna che chiude il cerchio: è così che il Perugia stende la, squadra ostica, tosta, terza forza del campionato e regina dei blitz. Con undi Dametto, su tiro di Torrasi, il Perugia sblocca. E poi conserva. E mette in archivio il terzo risultato utile consecutivo, sette punti in tre gare che regalano serenità e un pizzico di ambizione in vista del rush finale. Il Perugia non brilla per spettacolo, ma questo adesso è secondario. Intanto la continuità e la solidità, con lache, schiarite dopo tanta nebbia. La gara. Cambia Cangelosi per la sfida con la. Ripete la difesa a tre, proposta alla sua prima a Chiavari, e nella ripresa contro il Milan Futuro, inserisce Marconi dopo tantissima panchina, e Bartolomei in regia al posto di Joselito.