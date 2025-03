Quotidiano.net - Il Grande Fratello cambia programmazione: quando va in onda e perché

Mancano 19 giorni alla finale di questa edizione dele Mediaset sceglie un cambio di palinsesto. Modifica che era già stata decisa tempo fa e che quindi nulla a che vedere con gli scarsi risultati - la sconfitta pesante negli ascolti tv contro la fiction Rai ‘Belcanto’ era prevedibilissima - dal punto di vista dell’Auditel che il reality show condotto da Alfonso Signorini ha rimediato nelle ultime settimane. Quella di domani 13 marzo sarà l’ultima puntata del serale delad andare inil giovedì. Poi prima della finale del 31 marzo il pubblico vedrà soltanto due altre puntate: quella di lunedì 17 marzo e quella di lunedì 24. Niente più doppio appuntamento settimanale, quindi. E i motivi sono sostanzialmente due: la necessità di non far scontrare, e affre in maniera impietosa, il reality show di Canale 5 con la nuova soap di Can Yaman e quindi non scatenare una “battaglia” fra reti della medesima famiglia e cercare di riempire perlomeno le ultime puntate di questa edizione di qualche contenuto per arrivare alla finale con un “bacino di telespettatori” più capiente rispetto a quello attuale.