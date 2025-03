Sbircialanotizia.it - Il Gladiatore 2: la scena di Russell Crowe e la svolta coraggiosa di Ridley Scott

Leggi su Sbircialanotizia.it

Una pellicola che ha stregato milioni di persone, quella del 2000, con unin stato di grazia. E ora, dopo 24 anni,sta davvero riafferrando quel mondo polveroso e fiero per traghettarlo verso una nuova generazione. Voi probabilmente vi state chiedendo: “Davvero non ci sarà più spazio per Massimo?” Beh, da . L'articolo Il2: ladie ladiè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.