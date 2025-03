Universalmovies.it - Il Gladiatore 2 | Il film è in arrivo su Paramount+

L’epico Il2 è pronto per approdare su, il suo lancio in piattaforma è previsto per maggio.Reduce da un incasso al Box Office mondiale di 455 milioni di dollari, ed una serie di nomination nelle più importanti kermesse tra cui Oscars e Golden Globes, la nuova epica epopea cinematografica diretta da Ridley Scott è oramai pronta ad ottenere il via libera per il lancio su. Quest’oggi, infatti, la celebre piattaforma digitale ha riferito che Il2 sarà disponibile a partire dall’11 maggio 2025.Il2 RecensioneDal medesimo regista, Ridley Scott, ILII continua l’epica saga di potere, intrigo e vendetta ambientata nell’antica Roma. Anni dopo aver assistito alla morte del venerato eroe Massimo per mano di suo zio, Lucius (Paul Mescal) è costretto a fare il suo ingresso al Colosseo dopo che la sua casa è stata conquistata dai tirannici imperatori che ora guidano Roma con il pugno di ferro.