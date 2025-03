Movieplayer.it - Il Gladiatore 2 debutta finalmente in streaming: ecco dove e quando

Dopo il passaggio nelle sale e l'arrivo nelle piattaforma di noleggio a pagamento, il sequel di Ridley Scott è pronto per arrivare ine manca pochissimo Paramount+ ha annunciato che Il2 sarà disponibile in Italia sulla piattaforma a partire dall'11 maggio prossimo. Si tratta del tanto atteso sequel del film vincitore dell'Oscar del 2000, che ha visto ancora una volta dietro la macchina da presa il leggendario regista Ridley Scott. Il sequel ha continuato l'epica saga di potere, intrigo e vendetta ambientata nell'antica Roma. Anni dopo aver assistito alla morte del venerato eroe Massimo per mano di suo zio, Lucius (Paul Mescal) è costretto a fare il suo ingresso al Colosseo dopo che la sua casa è stata conquistata dai tirannici imperatori che ora .