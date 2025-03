Movieplayer.it - Il Gattopardo, RaiPlay e la zampata a Netflix: "Quello originale lo trovi da noi"

ricorda a tutti, ma soprattutto a, che nel suo catalogo c'è "l'" film di Visconti. Una stoccata niente male contro la piattaforma streaming, ma la miniserie merita davvero tutte queste critiche? Dal 5 marzo 2025ha lanciato la sua versione del capolavoro di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Il. Un'impresa ambiziosa, che però si è trovata a fare i conti con un gigante: il film del 1963 di Luchino Visconti, vincitore della Palma d'Oro a Cannes. Ed è qui che entra in gioco, che coglie la palla al balzo per ricordare che il" è già disponibile sulla sua piattaforma. Se in termini di visualizzazioni la miniserie ha fatto centro, la critica è stata meno generosa. In questo caso il verdetto è piuttosto freddo e a salvarsi sembra .