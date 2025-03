Ilfattoquotidiano.it - Il Gattopardo di Netflix? Poteva chiamarsi il “Gattomorto”: Bridgerton, Sicilia da cartolina e storia rimasticata

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

no pure intitolarlo il. Tanto, che la nuova serieIlsia “tratta” o meno dal romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, a parte qualche imparruccato bibliomane, non se ne accorge mica nessuno. Il tema critico, sempre che abbia ancora valore esercitare un pensiero di analisi e commento di fronte all’apocalisse seriale gattopardiana, era inevitabilmente questo: meglio o peggio del film di Visconti del 1963? Ebbene, non esiste sottrazione o addizione di valore quando non c’è un minimo tentativo né di vicinanza filologica, né tantomeno di artistico rispetto, sia per il film che per il libro.Ilversione firmata da Richard Warlow, Benji Walters e del regista di quattro episodi su sei, Tom Shankland, prende a pretesto una vicenda romanzata lontana lontana (pensate alla generazione Z binge watching che vede una carrozza coi cavalli.