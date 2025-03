Ilrestodelcarlino.it - Il futuro delle politiche ‘green’: "C’è l’impegno della Regione, ma servono fondi da Roma"

Dallo smaltimento dei rifiuti, alla tutelaqualità dell’aria e dell’acqua, fino ai nuovi piani urbanistici e dei trasporti: l’assessora regionale all’ambiente Irene Priolo ha diffuso le linee di mandato di un programma destinato a impattare in maniera significativa anche sul territorio cesenate, sia in termini di investimenti che per ricadute pratiche. Francesca Lucchi, consigliera del Partito Democratico, da che posizione parte il nostro comprensorio? "La base è buona, frutto di anni di scelte e investimenti messi a terra pensando al. In certi comparti siamo anche stati precursori". Per esempio? "Il modello di premiare chi si reca al lavoro in bici è stato apprezzato e replicato. Ma non c’è solo quello. La percentuale del riciclo dei rifiuti, che si aggira intorno all’80% ci ha permesso di raggiungere e superare con anticipo gli obiettivi prefissati e, a quel punto, rilanciare ulteriormente".