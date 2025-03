Quotidiano.net - Il fratello di Maria Rosaria Boccia arrestato a Pompei. “Rubava energia elettrica”

Leggi su Quotidiano.net

Napoli, 12 marzo 2025 – Sarà processato per direttissima Andrea Gaetano. Ildell’imprenditrice di– salita gli onori delle cronache per l’affaire con l’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano – è statooggi. E’ accusato di furto aggravato di, 44 anni, ha un negozio di abbigliamento a: ed è qui che ha ricevuto la ‘visita’ dei carabinieri di Torre Annunziata accompagnati dai tecnici Enel, che hanno accertato la truffa. Applicato al contatore dell’c’era infatti un dispositivo che gli consentiva di non registrare i consumi. Dopotocca dunque alfinire tra i titoli di cronaca. Lo scorso settembre l’influencer, laureata in economia aziendale e management, conquista le prime pagine dei giornali annunciando ai social l’incarico di consulente per i grandi eventi del ministero della Cultura, assegnatole dall’allora ministro Sangiuliano con cui millanta “buoni rapporti”.