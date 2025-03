Ilgiorno.it - Il fiore all’occhiello?. Un centro di robotica dedicato ai giovani

Nel settore istruzione professionale dei, Fondazione Camerani e Pintaldi ha finanziato progetti per oltre 1,3 milioni, tra cui “E-Learning (Robo Lab)” a fianco della Fondazione Ingegno che fa capo ad Assolombarda. Si tratta del primo E-Learning Center dicollaborativa in Italia,agli studenti delle scuole primarie e secondarie che attraverso l’attività didattica possono migliorare le loro conoscenze teoriche e le competenze applicative in chiave Stem (scienze, tecnologia e matematica). Viene visitato da oltre 2.000 studenti da numerose scuole della Brianza: Iti Hensemberger di Monza, Iis Leonardo da Vinci di Carate Brianza, Iti Fermi di Desio, Iis Einstein di Vimercate, Iis Majorana di Cesano Maderno, Ipsia Meroni di Lissone. Già nella prima decade degli anni 2000, Pino Camerani si preoccupava del futuro delle aziende brianzole che hanno bisogno di tecnici e artigiani competenti.